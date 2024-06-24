Küçükçekmece Lagünü yok oluyor! Oksijen kritik seviyede

24 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:45

İstanbul’un cennet köşelerinden biri olması gereken Küçükçekmece Lagünü yıllardır kirlilikle mücadele ediyor.

Yapılan çalışmalara ve alınan bazı önlemlere rağmen kirlilik etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu durum lagün içindeki ve çevresindeki yaşam için birçok yönden tehlikeli.

TRT Haber'in aktardığına göre; Küçükçekmece Lagünü yok olmaya yüz tutmuşken uzun zamandır bölgede çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay ile gelinen durumu anlattı:

"Bizim ölçümlerimize göre lagünün derinliği 18 metreden biraz fazla. Önceden 10 metre diyorduk ama artık lagünde 7 metreden sonra neredeyse hayat yok. 7 metreden sonra oksijen kritik seviyenin altında. Oksijen zaman zaman 5-6 metreden sonra canlı yaşamı için kritik seviyenin altına düşüyor."

BÖLGEDE 2 MİLYONA YAKIN KİŞİ YAŞIYOR

16 kilometrekare yüz ölçüme sahip Küçükçekmece Lagünü, İstanbul’un metropol alanı içinde kalan en önemli su kaynağı. Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri arasında yer alıyor.

Kentin içinde olması kirliliğe maruz kalmasının da başlıca nedeni. 1930’lu yıllarda bölgede sadece bine yakın bir nüfusun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Albay. "Şimdilerde ise 2 milyona yakın kişinin yaşıyor. Hem endüstriyel hem evsel, zaman zaman da tarımsal kirletici baskısını görebiliyoruz. Nüfusun çok hızlı artmasıyla nüfus baskısı, sanayi tesislerinin getirdiği atıklar lagünün hızla yok olmasına neden olmuş. Atıklar uzun yıllardan beri dipte aşırı miktarlarda birikmiş" dedi.

'KİRLİLİK ANLAMINDA YOK YOK'





Yaptıkları analizlerde farklı kaynaklardan gelen birçok kirleticiyi tespit ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Albay, "Yaptığımız ölçümlerde ‘yok yok’ demek daha doğru olur.

Küçükçekmece Lagünü, maalesef yıllarca atık deposu olarak kullanılan bir alan haline gelmiş. Hatta uzun yıllar önce Başakşehir'in evsel atıkları bile lagün üzerinde baskı yapmış.

Lagünde yaptığımız ölçümlerde bir anoksik gaz olan hidrojen sülfür miktarı oldukça yüksek değerlere ulaştığını gördük. Ne yazık ki bu anoksik gaz sürekli artmaya devam ediyor. Hidrojen sülfürün yüzeye doğru yaklaşması lagünün ekolojisi ve biyoçeşitliliğin devamlılığı için büyük tehdit içeriyor.

ÇOK AZ TÜR KALDI

Yapılan diğer ölçümlerde lagünde halk sağlığını tehdit eder konsantrasyon ve miktarlarda mikrobiyolojik, ağır metal, pestisit ve PAH kirliliği de tespit edilmiş durumda.

1950'lerde yaklaşık 30 tona yakın balık avlanıyormuş buradan. Şu anda bazı balıkları görebilmeye çalışıyoruz. 20’ye yakın türün olduğu lagünde kirlilik nedeniyle 2-3 tür kaldı."