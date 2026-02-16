Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Küçükçekmece merkezli suç imparatorluğuna dev operasyon: '10 Kardeşler' örgütü üyesi 32 kişi tutuklama talebiyle adliyede

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, Mekin Büyükdeniz'in liderliğini yaptığı ve "10 Kardeşler" olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne darbe. Silah ticaretinden "çökme" faaliyetlerine kadar pek çok suça karışan örgütün 42 üyesi yakalandı; 32 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Küçükçekmece merkezli suç imparatorluğuna dev operasyon: '10 Kardeşler' örgütü üyesi 32 kişi tutuklama talebiyle adliyede
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 20:03

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yeni nesil suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mekin Büyükdeniz'in liderliğini yaptığı '10 Kardeşler' olarak nitelendirilen suç örgütüne yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece merkezli suç imparatorluğuna dev operasyon: '10 Kardeşler' örgütü üyesi 32 kişi tutuklama talebiyle adliyede

0:00 98
HABERİN ÖZETİ

Küçükçekmece merkezli suç imparatorluğuna dev operasyon: '10 Kardeşler' örgütü üyesi 32 kişi tutuklama talebiyle adliyede

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Mekin Büyükdeniz liderliğindeki "10 Kardeşler" suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı; cinayet, yağma ve uyuşturucu gibi birçok suçla ilişkilendirilen 32 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Mekin Büyükdeniz liderliğindeki "10 Kardeşler" suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon, Küçükçekmece merkezli olarak 7 ilde 61 adrese eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 42 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Örgüt, cinayet, yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, silahlı saldırılar gibi çeşitli suçlarla ilişkilendiriliyor.
Gözaltına alınan 42 kişiden 32'si, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

SUÇ DOSYASI KABARIK: CİNAYET, YAĞMA, UYUŞTURUCU...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren ve Mekin Büyükdeniz'in lideri olduğu ‘10 Kardeşler' yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "nitelikli yağma" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik takipte, suç örgütünün her nevi silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı yaptığı, çökme faaliyetlerinden kazanç sağladığı, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurt dışında firar eden örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan örgüt üyeleri ve henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Küçükçekmece merkezli suç imparatorluğuna dev operasyon: '10 Kardeşler' örgütü üyesi 32 kişi tutuklama talebiyle adliyede

7 İLDE BASKIN

13 Şubat'ta İstanbul Küçükçekmece merkezli olarak 7 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 32'si tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Çetelerin tepesine çökülecek, suç örgütlerine nefes aldırılmayacak
"Casperlar" çetesi yöneticisinin itirafı Edirne’yi karıştırdı! Diplomatik plakalı araçla kaçış operasyonuna 6 tutuklama!
ETİKETLER
#operasyon
#gözaltı
#suç örgütü
#10 Kardeşler
#Mekin Büyükdeniz
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.