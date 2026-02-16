Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yeni nesil suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mekin Büyükdeniz'in liderliğini yaptığı '10 Kardeşler' olarak nitelendirilen suç örgütüne yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Dinle Özetle

Küçükçekmece merkezli suç imparatorluğuna dev operasyon: '10 Kardeşler' örgütü üyesi 32 kişi tutuklama talebiyle adliyede Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 98

HABERİN ÖZETİ Küçükçekmece merkezli suç imparatorluğuna dev operasyon: '10 Kardeşler' örgütü üyesi 32 kişi tutuklama talebiyle adliyede Mekin Büyükdeniz liderliğindeki "10 Kardeşler" suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı; cinayet, yağma ve uyuşturucu gibi birçok suçla ilişkilendirilen 32 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Mekin Büyükdeniz liderliğindeki "10 Kardeşler" suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, Küçükçekmece merkezli olarak 7 ilde 61 adrese eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 42 örgüt üyesi gözaltına alındı. Örgüt, cinayet, yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, silahlı saldırılar gibi çeşitli suçlarla ilişkilendiriliyor. Gözaltına alınan 42 kişiden 32'si, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK: CİNAYET, YAĞMA, UYUŞTURUCU...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren ve Mekin Büyükdeniz'in lideri olduğu ‘10 Kardeşler' yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "nitelikli yağma" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik takipte, suç örgütünün her nevi silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı yaptığı, çökme faaliyetlerinden kazanç sağladığı, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurt dışında firar eden örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan örgüt üyeleri ve henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

7 İLDE BASKIN

13 Şubat'ta İstanbul Küçükçekmece merkezli olarak 7 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 32'si tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.