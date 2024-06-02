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Küçükçekmece’de binanın çöktüğü anlar araç kamerasında: Şoför şoke oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 13:09 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:10

İstanbul Küçükçekmece’de 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, binanın çökme anı araç içi kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı olay sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Küçükçekmece’de binanın çöktüğü anlar araç kamerasında: Şoför şoke oldu - 1. Resim

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA 

Binanın çöktüğü o anlar ise o esnada oradan geçen İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün oradan geçtiği esnada binanın çöktüğü ve çöken binanın bir kısmının İETT aracının üzerine devrildiği görülüyor.

Küçükçekmece’de binanın çöktüğü anlar araç kamerasında: Şoför şoke oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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