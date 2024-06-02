Küçükçekmece’de binanın çöktüğü anlar araç kamerasında: Şoför şoke oldu

02 Haziran 2024 13:09 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:10

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı olay sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Binanın çöktüğü o anlar ise o esnada oradan geçen İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün oradan geçtiği esnada binanın çöktüğü ve çöken binanın bir kısmının İETT aracının üzerine devrildiği görülüyor.