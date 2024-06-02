Küçükçekmece'de çöken binada ihmaller zinciri! Bakan Özhaseki ürküten detayı verdi

02 Haziran 2024 13:09 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, "İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İlk incelemeler sonucu binanın 36 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Özhaseki, "Daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

DENİZ KUMU KULLANILDI

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz."

Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çökmüştü.

BİR KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu. Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

ENKAZDAN BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.