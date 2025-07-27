Küle dönen ormanlardaki yangınları böyle çıkarmışlar! Eski yatak detayı kahretti

Son günlerde Türkiye'de orman yangınlarında yaşanan artış, yangınlarla mücadeleyi zorlaştırırken yangınların nasıl çıktığıyla ilgili önemli bir ayrıntı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son açıklamasıyla bir kez daha ortaya konuldu.

YAPTIKLARIYLA YEŞİLLERİ KÜL ETTİLER

Bakan Yerlikaya Sakarya, Karabük ve Balıkesir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 3'ünün tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda şüphelilerin yangına sebebiyet veren eylemleriyle ilgili de açıklamada bulundu. Buna göre şahıslardan birisinin tarlasını temizlemek için yaktığı ateşle, diğerinin eskimiş yatağını yakarken bir başkasının da temizlik maksadıyla yaktığı ateş sonucunda yangınlara sebep olduğu belirtildi.

3 TUTUKLAMA

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen Orman Yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından;

7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı; 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

ESKİMİŞ YATAĞINI YAKARKEN YANGIN ÇIKARDI

Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun"

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