Kullandığı araçta 2 kişi hayatını kaybetmişti! O sürücü hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

09 Ocak 2025 12:28 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:31

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen korkunç kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Minibüsün tıra çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili minibüs sürücüsü Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle hakkında kırmızı bülten kararı verildi.

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2 kişinin hayatını kaybetti korkunç kaza, TEM Otoyolu​ Rüzgarlar mevkisinde meydana gelmişti. Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle idaresindeki minibüs, önünde seyreden Hüseyin Canpunar yönetimindeki demir yüklü tıra arkadan çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİLER

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren minibüs, tırla birlikte 50 metre boyunca sürüklendi. Kazada paramparça olan minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Kaza​ sonrasında minibüs sürücüsü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Duruşmada, Muhammed Ali İsmail Kasımle’nin asli kusurlu olduğu tespit edildi. Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında süren duruşmalara katılmayan ve Türkiye’den ayrıldığı belirlenen Kasımle hakkında mahkeme, kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına karar verdi.