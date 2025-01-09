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TOGG ile makas atıp, trafiği birbirine kattı: O anlar kamerada

09-01-2025 10:25 | Güncelleme: 09-01-2025 10:58
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

İstanbul'da gece saatlerinde E-5 Avcılar Beylikdüzü istikametinde ilerleyen TOGG, sürücüsü makas atmaya başladı. Makas atarken seyir halindeki başka bir sürücüyle inatlaşan TOGG sürücüsü, aracı sollayamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 araca çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kaza da yaralanan 2 kişiye müdahale etti. 3 otomobil ağır hasar alırken, yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

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