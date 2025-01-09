TOGG ile makas atıp, trafiği birbirine kattı: O anlar kamerada

Kendisine çarpan sürücüye kask fırlattı! Öfkeli kurye kamerada

Denize düzen angusun firar anları! 'Benden güzel yüzüyordu'

Yerden bir türlü kalkamadı! Elektrikli bisiklet sürücünün kaza serisi kamerada

Kocasını önce ısırdı, sonra bıçakladı! O anlar kamerada

Brezilya'dan gelen görüntüleri şoke etti! Ucu bucağı gözükmedi: 'Ay'a merdiven dayamış sanki'

GÜNDEM

Emekli olan hizmetliye duygusal veda! Öğretmenler ve öğrenciler sürpriz yaptı