Külliye'de 2028 seçimleri öncesi başlıklar masada: Erdoğan'dan kurullara net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’nın başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Yenilenen kurul yapılarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin uzun vadeli vizyonu, stratejik hedefleri ve genç nesillere bırakılacak miras çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ele alındı. Erdoğan, kurullardan hızlı, etkili ve uygulanabilir raporlar beklediğini vurgularken, 2028 seçimlerine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'nın başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Toplantıda, kurulların yenilenen yapılarıyla birlikte üstlenecekleri görev ve hazırlayacakları stratejik raporlar ele alındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yenilenen kurul üyelerine çalışmalarında başarı dilediğini aktardı. Kabulde; Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sosyal ve Gençlik, Tarım ve Gıda ile Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulları'nın başkanvekilleri yer aldı.

KURULLARA 2028 SEÇİMİ ÖNCESİ VİZYON HATIRLATMASI

Altun’un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, politika kurullarının hazırlayacakları rapor ve önerilerin hükümet kararlarına katkı sunmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, çalışmaların etkili, hızlı ve uygulanabilir nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, politika kurullarından uzun vadeli bir vizyonla Türkiye’nin gelecek projeksiyonuna katkı sunacak programlar beklediğini belirtti. 2028 seçiminde halkın önüne çıkmadan önce hedeflere işaret eden Erdoğan, hükümetin icraatlarının özellikle genç kuşaklara doğru ve yapıcı bir dille anlatılmasında bu kurulların önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Toplantı, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek politika önerileri ve vizyon belgelerinin hazırlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Altun, şunları kaydetti:

"Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, politika kurullarının hazırlayacakları rapor ve çalışmaları ile kendilerine destek vermesini beklediklerini, özenli, etkin, güçlü, pratik biçimde yapılacak çalışmaların kendilerine alacakları kararlarda katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetin icraatlarının ve gelecek tasavvurunun milletimize, özellikle de genç nesillere yapıcı bir dille aktarılması konusunda politika kurullarının yapacakları çalışmaların önemli olduğunu belirtmiştir. Politika Kurullarından uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, 2028'de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağının ve Türkiye'yi geleceğe hazırlayarak yeni nesillere miras kalacak güçlü bir çerçeve ortaya koymak için gayret gösterdiklerinin altını çizmiştir."

https://x.com/fahrettinaltun/status/1919795590806032410