Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Bolu'daki yangın faciası açıklaması: Belediye oteli ihbar etmeliydi!

24 Ocak 2025 20:12 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 21:14

Bolu'da meydana gelen yangın faciasıyla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İmar planı ve turizm amaçlı kamu tahsisi kamu arazisi tahsis yetkisi olmak üzere turizm merkezinde 2 yetkimiz var." dedi. Bolu Belediyesi'nin oteli ihbar etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, merak edilen birçok soruyu cevapladı. İşte detaylar...

Bolu'da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında en az kişi hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili otel sahibi Halit Ergül ve İşletme Müdürü Emir Aras tutuklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon kanalında merak edilen soruları yanıtladı. 2022'den sonra 4 bin 380 tesisin kapatıldığını belirten Bakan Ersoy, yeterlilik belgesinin itfaiye tarafından verildiğini kaydetti.

"2 YETKİMİZ VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabahleyin İçişleri Bakanımızla birlikte olay yerine gittik ve olay yerini incelemelerde bulunduk. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladı ve basın toplantısı yaptık. Bolu​ Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim.

Turizm merkezi ne demek? Turizm açısından potansiyeli olan bölgelerde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde turizm merkezleri ilan edilir. İki tane önemli yetki bakanlığa geçer. İmar planı ve turizm amaçlı kamu tahsisi kamu arazisi tahsis yetkisi olmak üzere turizm merkezinde 2 yetkimiz var.

4 BİN 380 TESİS KAPATTIRILDI

Bize geldiğinde kontrolör yolluyoruz işletmeye. Biz kontrollerde turizmle ilgili kriterlere bakıyoruz. Biz iş yeri açma raporunu görünce "tamam" diyoruz. Biz işletmenin niteliklerine bakıyoruz. 2022'de süreç bize geçti, 2022'ye kadar 40 yıllık bir süreçte bakanlık 100 tesis kapatmış. 40 yılda 100 küsür tesis kapatıldı, 2022'den sonra 4380 tesis kapattırıldı. Yangın​ yeterlilik denetleme yetkisi sadece itfaiyelerde. Yangın yeterlilik belgesi gerekiyorsa mutlaka kendi itfaiyesinden alması gerekiyor. Mücavir alanın dışında olsa bile itfaiyeden alması gerekir.

"İLÇE BELEDİYESİNDE YETERLİLİK YOKSA, İL BELEDİYESİ VERİYOR"

Burada yetkili kurum sadece yetkililerdir. İlçe belediyesinde yeterlilik yoksa, il belediyesi. Kartalkaya'da iş yeri açmak belgesi için yangın belgesini Bolu Belediyesi veriyor. Bolu il sınırlarında olduğunuz için başka şehirden alamazsınız. İl sınırları içinde bağlı olduğunu itfaiye olmak zorunda. İş yeri açma ruhsatını takip eden kurum İl Özel İdaresi. Bunların uygunluklarına bakılıyor, uygunsa ruhsat veriyor.

"RAPORDA 8 KUSUR VAR"

Otellerin yangın yeterlilik belgesini belediye verir. Bolu itfaiyesi denetleme yetkisini kullanmalıydı. Bolu Belediyesi itfaiyesi raporunda 8 ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili maddeler de var. Bence itfaiyenin ilgili kurumlara bunu bildirmesi gerekiyor. Bence bununla ilgili yükümlü. Kanun kısmını bir tarafa bırakıyorum. Vicdani olarak, etik olarak bunu gönüllü şekilde yapması lazım. İl Özel İdare ruhsatı düşürür, kapatma işlemini yapar.

"DENETLEMESİ GEREKEN İTFAİYE"

Yetkisi var ama zorunluluğu yok. Kartalkaya'daki bütün işletmeler, yangın yeterlilik belgesini Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nden almış. Bu otelleri yangın açısından denetlemesi gereken de itfaiye. Denetleme yetkisi vardır ancak talep ederse denetler. Talep ederse zorunlu. Denetleme yetkisi verirsen, denetlemeye gidersin. Siz zaten bir işletmenin yangın yeterlilik belgesini veriyorsanız, denetlemekten sorumlu da sizsiniz. Zorunluluk yok. Keyfiyeti itfaiyeye bırakılmış ancak işletme talep ederse denetlemek zorunda. Alanın sorumluluğu İl Özel İdare'de ama bu itfaiyenin sorumluluklarını kaldırmıyor. Raporu geri çekme konusuyla ilgili benim şahsi görüşüm, bu açıklanabilir değil. Böyle bir ortamda kurumun buna kesinlikle izin vermemesi gerekiyor.

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