Kuraklığın yaşandığı kente bereket yağdı! 

29 Nisan 2024 23:43 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 23:44

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü...

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" alarmı vermesinin ardından Kırıkkale'de akşamüzeri şiddetli yağış başladı.

Uzun süreli kuraklık sonrasında başlayan yoğun yağmur, Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Konya otoyollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde ise aniden başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

TARIM ARAZİLERİNE CAN SUYU OLDU!

Bazıları şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, diğerleri ise aceleyle barınak arayışına girişti.

Yaklaşık otuz dakika devam eden yağış, tarım arazileri için can suyu oldu.