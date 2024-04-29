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29 Nisan 2024 23:43 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 23:44

Kuraklığın yaşandığı kente bereket yağdı! 

Kırıkkale'de uzun bir süre devam eden kuraklık, dün akşam yerini şiddetli sağanak yağışlara bıraktı. Kentte etkili olan yağış vatandaşları sevindirdi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" alarmı vermesinin ardından Kırıkkale'de akşamüzeri şiddetli yağış başladı. 

Uzun süreli kuraklık sonrasında başlayan yoğun yağmur, Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Konya otoyollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde ise aniden başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. 

Kuraklığın yaşandığı kente bereket yağdı!  - 1. Resim

TARIM ARAZİLERİNE CAN SUYU OLDU! 

Bazıları şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, diğerleri ise aceleyle barınak arayışına girişti.

Yaklaşık otuz dakika devam eden yağış, tarım arazileri için can suyu oldu.    

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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