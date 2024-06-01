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Kurban alırken dikkat edin! "İleri tarihli EFT" oyununa düşmeyin

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 11:29 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 13:49
Kurban alırken dikkat edin! &quot;İleri tarihli EFT&quot; oyununa düşmeyin

Yaklaşan kurban bayramı öncesi ekipler dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler ileri tarihli EFT oyununa dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Yunus timleri ve Toplum Destekli Polislerin de katıldığı bilgilendirme faaliyeti 5 ayrı kurban pazarında gerçekleşti.

POLİS EKİPLERİ UYARDI 

Polisler, kurban bayramı öncesi hayvan satıcılarının mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarına giderek bilgilendirme faaliyeti yaptı. Polisler esnafa 1763 adet broşür dağıttı.Kurban alırken dikkat edin! "İleri tarihli EFT" oyununa düşmeyin - 1. Resim

Hayvan satıcıları ise polisin uyarılarına teşekkür ettiler. Öte yandan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sivil polislerin dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtekarlık olaylarına karşı görev yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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