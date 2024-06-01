AK Parti'den Ramazan ikramiyesi açıklaması: Ödemeyi yaptık

01 Haziran 2024 13:13 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:17

AK Parti Genel Merkezi çalışanlarına her seçim sonrası ödenen Ramazan ikramiyelerinin kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ödenmediği iddia edilmişti.

Medyada çıkan iddialara ilişkin AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Konuya ilişkin Kızılcahamam kampında konuşan AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz iddiaları yalanladı. Ramazan ikramiyelerin ödendiğini belirten Demiröz şu ifadeleri kullandı:

"Biz personellerimizin Ramazan ikramiyelerini ödedik. Yazılıp çizilenler doğru değil. Maaş ortalamaları da yazılanların üstünde. Her şey belgeli elimizde. Bunları nereden çıkarıyorlar anlamış değiliz."