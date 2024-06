Zorunlu askerlik kalkacak mı? Bakan Güler noktayı koydu

01 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:30

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde olumlu bir dönemden geçildiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum. Komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını artırmak için çalışıyoruz. Sorunları çözmek için en iyi yol üçüncü tarafa gerek duymadan diyalog kurmak" dedi.

ZORUNLU ASKERLİK KALKACAK MI?

Güler, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceği konusundaki soruyu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde." diyerek cevapladı.

SINIR ÖTESİ OPERASYON MESAJI

Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon hazırlığına ilişkin de konuşan Bakan Güler şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an hazır ve ihtiyaç duyduğu her an operasyon yapıyor. Eskiden üç komando tugayımız vardı. Şimdi 20'den fazla komando tugayımız var ve hemen hemen hepsi sahada. Temizledikleri yerlerde kalıyorlar. Yani geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' askerî harekâtların yerine bugün artık, 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurulmakta ve terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmektedir. Uyguladığımız bu 'Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti'miz sayesinde terör örgütünü hareket edemez duruma getirdik. Örgüt eleman ve silah bulamaz, aktaramaz hâlde."

PKK'NIN SÖZDE SEÇİM HAZIRLIĞI

Terör örgütünün Suriye’deki sözde seçim çalışmalarının, ülkenin toprak bütünlüğü açısında kabul edilemez olduğunu söyleyen Yaşar Güler, “Millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum” dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Bakan Güler, "Çocuklar dâhil binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail’e dur denmesinin vakti çoktan gelip geçti. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmeli ve daha geç olmadan bu zulüm bitmelidir" İsrail yönetimine karşı dünyanın sabrının tükenmek üzere olduğunu söyleyen Güler, "Bu katliama sebep olanlar bedelini er ya da geç, ağır şekilde ödeyecekler" diye konuştu.