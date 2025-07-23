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 | Emir Yücel

Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları

Türkiye, İngiltere ile gerçekleştirdiği Eurofighter anlaşması kapsamında, uçakların üretildiği fabrikaya personel gönderecek. Tip intibak eğitimi ve uçakların bakımı için gereken eğitimleri alacak olan pilot ve teknisyenler, daha sonra Türk Hava Kuvvetlerinde görev yapan ilgili personellere birikimlerini anlatacak. Bu hamle ile eğitim ve bakım süreçlerinde de yerlilik oranı artarak, teknolojik bağımsızlıkta yeni bir adım atılmış olacak.

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Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:45

Türkiye, uzun süredir almak istediği 5. Nesil savaş uçaklarını envanterine kattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasisi sonucunda, İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarı'nda anlaşmalar imzalandı.

Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları

Anlaşma kapsamında, seçilen Türk pilotlar ve teknisyenler, Eurofighter uçaklarının kullanımı ve bakımına dair kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek. Eğitimci pilotlar ve teknisyenler, detaylı tip intibak kurslarını tamamlayarak, uçağın operasyonel ve teknik tüm yönlerine hâkim olacak. Bu eğitimlerin ardından, Türk Hava Kuvvetleri personeline uçakların kullanımı ve bakımı konusunda eğitimler verilecek.

Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları

BAKIM VE LOJİSTİK KABİLİYETLERİ GÜÇLENECEK

Eurofighter Typhoon’ların 25 saatten 200 saate kadar olan uçuş sürelerinde Türkiye’de bakım görecek. Bu Türkiye’nin yerli savunma sanayisinin bakım ve lojistik kabiliyetlerini güçlendirecek. Daha kapsamlı 500 ve 1000 saatlik bakımlar ve gövde bakımları ise uçakların üretildiği fabrikalarda gerçekleştirilecek. Bu süreç, Türk teknisyenlerin uluslararası standartlarda uzmanlaşmasını sağlayarak, savunma sanayisinde üretimden ziyade bakım aşamalarında da dışa bağımlılığı azaltacak.

Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞA GÜÇ KATACAK

Türkiye’nin Eurofighter hamlesi, hem hava kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli bir dönüm noktası hem de yerli savunma sanayisinin gelişimine yönelik stratejik bir yatırım olacak. Eurofighter’ların Türk semalarındaki varlığı hem ulusal güvenliğe katkı sağlarken hem de eğitim ve bakım süreçlerindeki yerli katkılarla teknolojik bağımsızlığımıza güç katacak.

Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları

HER ALANDA YERLİ VE MİLLİ!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti alanında en dikkat çeken ülkelerin başında geliyor. Özellikle uluslararası alanlarda düzenlenen savunma ve havacılık buluşmalarında da gözle görülür bir şekilde, Türkiye’nin bu konuda ne kadar uzun bir yol kat ettiği gözüküyor.

Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları

‘Tam Bağımsız Müreffeh Bir Türkiye’ hedefiyle çıkılan yolda ‘Milli Teknoloji Hamleleri’ ile savunma sanayii alanında atılan adımlar, Türkiye’nin dışa bağımlılık oranını yüzde 80 seviyelerinden yüzde 20 seviyelerine indirdi. Havada, karada ve denizde bağımsız olmak için son 15 yılda atılan başarılı adımlar meyvesini verdi. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan 5.Nesil savaş uçağı KAAN ile havacılık alanındaki gücümüz perçinlenecek.

Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları

KAAN’ın seri üretim tarihine kadar eski uçakları kullanmak istemeyen Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon’ları da envantere katarak gücüne güç katmış oldu.

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ETİKETLER
#eurofighter typhoon
#savunma sanayii
#ulusal güvenlik
#Savunma Teknolojileri
#Türkiye Hava Kuvvetleri
#5. Nesil Savaş Uçağı
#Mülkiyet
#Gündem
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