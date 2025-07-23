Eurofighter uçağını kullanacak personellere özel eğitim! İşte anlaşmanın detayları

Türkiye, uzun süredir almak istediği Eurofighter Typhoon 5. Nesil savaş uçaklarını envanterine kattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasisi sonucunda, İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarı'nda anlaşmalar imzalandı.

Anlaşma kapsamında, seçilen Türk pilotlar ve teknisyenler, Eurofighter uçaklarının kullanımı ve bakımına dair kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek. Eğitimci pilotlar ve teknisyenler, detaylı tip intibak kurslarını tamamlayarak, uçağın operasyonel ve teknik tüm yönlerine hâkim olacak. Bu eğitimlerin ardından, Türk Hava Kuvvetleri personeline uçakların kullanımı ve bakımı konusunda eğitimler verilecek.

BAKIM VE LOJİSTİK KABİLİYETLERİ GÜÇLENECEK

Eurofighter Typhoon’ların 25 saatten 200 saate kadar olan uçuş sürelerinde Türkiye’de bakım görecek. Bu Türkiye’nin yerli savunma sanayisinin bakım ve lojistik kabiliyetlerini güçlendirecek. Daha kapsamlı 500 ve 1000 saatlik bakımlar ve gövde bakımları ise uçakların üretildiği fabrikalarda gerçekleştirilecek. Bu süreç, Türk teknisyenlerin uluslararası standartlarda uzmanlaşmasını sağlayarak, savunma sanayisinde üretimden ziyade bakım aşamalarında da dışa bağımlılığı azaltacak.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞA GÜÇ KATACAK

Türkiye’nin Eurofighter hamlesi, hem hava kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli bir dönüm noktası hem de yerli savunma sanayisinin gelişimine yönelik stratejik bir yatırım olacak. Eurofighter’ların Türk semalarındaki varlığı hem ulusal güvenliğe katkı sağlarken hem de eğitim ve bakım süreçlerindeki yerli katkılarla teknolojik bağımsızlığımıza güç katacak.

HER ALANDA YERLİ VE MİLLİ!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savunma Sanayii alanında en dikkat çeken ülkelerin başında geliyor. Özellikle uluslararası alanlarda düzenlenen savunma ve havacılık buluşmalarında da gözle görülür bir şekilde, Türkiye’nin bu konuda ne kadar uzun bir yol kat ettiği gözüküyor.

‘Tam Bağımsız Müreffeh Bir Türkiye’ hedefiyle çıkılan yolda ‘Milli Teknoloji Hamleleri’ ile savunma sanayii alanında atılan adımlar, Türkiye’nin dışa bağımlılık oranını yüzde 80 seviyelerinden yüzde 20 seviyelerine indirdi. Havada, karada ve denizde bağımsız olmak için son 15 yılda atılan başarılı adımlar meyvesini verdi. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan 5.Nesil savaş uçağı KAAN ile havacılık alanındaki gücümüz perçinlenecek.

KAAN’ın seri üretim tarihine kadar eski uçakları kullanmak istemeyen Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon’ları da envantere katarak gücüne güç katmış oldu.