Kurban etinde '6 ay' detayı! Uzman isim uyardı

10 Haziran 2024 12:22 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:28

Kurban Bayramı öncesinde Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden etin saklanması ve tüketilmesiyle ilgili uyarılar geldi. Vatandaşların bayram süresince sağlıklı ve güvenli et tüketimi yapabilmeleri için bazı temel kurallara dikkat etmeleri gerektiğini belirten yetkililer, kurban kesimi ve et saklama konusunda uzman tavsiyelerine uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Yapılan açıklamada, etlerin taşınması sırasında kullanılacak malzemelerin gıda ile temas için uygun olmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi. Gıda ile temasa uygun olmayan çöp poşeti veya kovası gibi malzemelerin kullanılması, etlerin sağlığına zarar verebilecek istenmeyen maddelerin bulaşmasına neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, etlerin kokuşma ve bozulma riskini azaltmak için hava alacak şekilde taşınması ve en kısa sürede uygun şartlarda muhafaza edilmesi gerektiği ifade edildi.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etlerin, kesim sonrasında vakit kaybedilmeden soğutulması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sakatatların 3 derece, diğer etlerin ise 7 derece veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulması gerektiğini belirtti. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, taze etlerin buzdolabında bir hafta boyunca bozulmadan saklanabileceğini belirtti. Uygun büyüklüklerde ambalajlanarak buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra ise -18 derecede 6 ay saklanabileceği ifade eden uzmanlar, etlerin kavurma yapılarak da saklanabileceğini ve uygun şartlarda kavurma yapılan etlerin bir yıl boyunca muhafaza edilebileceğini belirtti. Uzmanlar ayrıca etlerin daha uzun süre saklanmasının; bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.



İşkembe ve bağırsak gibi sakatatların çok iyi temizlenmesi gerektiğini hatırlatan yetkililer, temizlik işlemi sırasında sağlığa zararlı kimyasal maddelerin kullanılmaması gerektiğini belirterek, sakatatların çok çabuk bozulduğunu ve bu nedenle kısa sürede tüketilmesi gerektiği kaydedildi.