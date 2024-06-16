Kurbanlık değil 19 yıl hapis cezası olan suçlu kovalandı! Adana'da şaşkına çeviren olay yaşandı
Adana'da Kurban Bayramında şaşırtan bir kovalamaca yaşandı. 19 yıl hapis cezasına çarptırılan suçlu kurbanlık pazarında yakalandı.
Adana'da 2 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 22 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü, Seyhan polisi tarafından kurban pazarında pazarlık yaparken yakalandı.
KURBANLIK DEĞİL 19 YIL HAPİS CEZASI OLAN SUÇLU KOVALANDI!
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 farklı hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Suat Sakarya'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Seyhan polisi söz konusu hükümlünün izini sürdüğünde, Pınar Mahallesi'ndeki bir kurban pazarında olduğunu belirledi. Ekipler şüpheliyi kurban pazarının içerisinde pazarlık yaparken yakaladı.
ADANA'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY YAŞANDI
Polis merkezine götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Suat Sakarya'nın hırsızlık yapmaktan 35 suç kaydı olduğu da öğrenildi.