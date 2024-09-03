Kuşadası’nda sadece 11 tane kaldı! Koparana dudak uçuklatan ceza
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:37
Kuşadası’nda 11 adet kaldığı belirtilen Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) kontrolleri Jandarma ekipleri tarafından sürüyor. Ölmez Çiçeği'nin koparılması durumunda ağır bir para cezası uygulanıyor. Vatandaşlar ekipler tarafından cezaya ilişkin bilgilendirildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 11 adet kaldığı belirlenen Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) Jandarma ekipleri tarafından kontrolü gerçekleştiriliyor. Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) koparmanın cezası ise dudak uçuklatıyor.
AĞIR PARA CEZASI
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlar bilgilendirildi.
Endemik bitki türünden Kuşadası bölgesinde sadece 11 tane kalan Ölmez Çiçeği/ Kadim Altınotu yönelik kontroller gerçekleştirildi. Doğada bulunan bitki türlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı