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 | Bengül Arıca

Kütahya depremi sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama! 'Deprem fırtınaları devam edebilir'

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen 4,5 ve 3.9 büyüklüğündeki depremler çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir büyük paniğe neden olan depremle ilgili "Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 10:07

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken Kütahya'nın Simav ilçesinde de sabah saatlerinde peş peşe 2 deprem meydana geldi. 4.5 ve 3.9 olarak açıklanan depremler büyük paniğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bir açıklama geldi.

Kütahya depremi sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama! 'Deprem fırtınaları devam edebilir'

"DEPREM FIRTINALARI TEKRAR EDEBİLİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sabah saatlerinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirterek "AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı

Kütahya depremi sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama! 'Deprem fırtınaları devam edebilir'

"ARTÇILAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğuna değinerek, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok." diye konuştu.

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ETİKETLER
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#Deprem Fırtınası
#Gündem
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