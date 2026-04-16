Kütahya Simav'da deprem! AFAD duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kütahya'nın Simav ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, sarsıntıyla ilgili verileri paylaştı.
Saat 19.32'de kaydedilen depremin derinliği 10.64 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.
Simav ilçesinde 11 Nisan 2026 saat 17.31'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş, derinliği 9.12 kilometre olarak ölçülen sarsıntı ilçede ve çevrede tedirginliğe neden olmuştu.