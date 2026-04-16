Kütahya'nın Simav ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, sarsıntıyla ilgili verileri paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kütahya Simav'da deprem! AFAD duyurdu Kütahya'nın Simav ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Simav'dır. Saat 19.32'de kaydedilmiştir. Derinliği 10.64 kilometredir. Herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmamıştır. Veriler Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından paylaşılmıştır.

4.8'LİK DEPREM KAYDEDİLMİŞTİ

Simav ilçesinde 11 Nisan 2026 saat 17.31'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş, derinliği 9.12 kilometre olarak ölçülen sarsıntı ilçede ve çevrede tedirginliğe neden olmuştu.