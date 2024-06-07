Kütahya'da dehşet anları! Bina birden çöktü işçiler beton kalıbın altında kaldı

07 Haziran 2024 14:49 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:00

Polonya'da madende göçük: Ölü ve yaralılar var

Polonya'da madende göçük: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var

Olay, Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Alınan bilgiye göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı. Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.