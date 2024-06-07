Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kütahya'da dehşet anları! Bina birden çöktü işçiler beton kalıbın altında kaldı

Kütahya'da dehşet anları! Bina birden çöktü işçiler beton kalıbın altında kaldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 14:49 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:00

Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken meydana gelen çökmede 5 işçi yaralandı. Yaralılardan 1'i olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kütahya'da dehşet anları! Bina birden çöktü işçiler beton kalıbın altında kaldı - 1. Resim

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU 

Alınan bilgiye göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi.

Kütahya'da dehşet anları! Bina birden çöktü işçiler beton kalıbın altında kaldı - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı. Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...