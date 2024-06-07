Kütahya'da dehşet anları! Bina birden çöktü işçiler beton kalıbın altında kaldı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 14:49 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:00
Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken meydana gelen çökmede 5 işçi yaralandı. Yaralılardan 1'i olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Alınan bilgiye göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı. Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı