Kütahya'da deprem! AFAD duyurdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 13.7 kilometre olan sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.6 büyüklüğünde ölçülen sarsıntının derinliği 13.7 kilometre olarak kaydedildi.

SON 20 GÜNDE BİRÇOK KEZ SALLANDI

Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir gelişme aktarılmadı. Simav ilçesinde nisan ayı sonundan beri birçok kez deprem kaydedildi. Pek çok sarsıntının yaşandığı ilçeyle ilgili yapılan uzman yorumlarında bölgenin gerildiği belirtildi.