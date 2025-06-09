Kütahya'da peş peşe korkutan deprem!

Son dakika haberi: Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı peş peşe deprem oldu. AFAD ve Kandilli'den art arda açıklamalar geldi.
Kütahya'da gece yarısı deprem paniği yaşandı. Simav ilçesinde peş peşe meydana gelen sarsıntılara ilişkin verileri AFAD ve Kandilli açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.05'te 3,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli, depremin derinliğinin 4,2 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.
https://x.com/Kandilli_info/status/1931867598691418321
Bu depremden sonra saat 03.20'de 3,2 büyüklüğünde, 03.21'de de yine 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Kütahya'daki depremin 3,3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD diğer depremlerin büyüklüğünü ise sırasıyla 3 ve 3,1 olarak duyurduç