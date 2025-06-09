Kütahya'da peş peşe korkutan deprem!

Son dakika haberi: Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı peş peşe deprem oldu. AFAD ve Kandilli'den art arda açıklamalar geldi.

Kütahya'da gece yarısı deprem paniği yaşandı. Simav ilçesinde peş peşe meydana gelen sarsıntılara ilişkin verileri AFAD ve Kandilli açıkladı.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.05'te 3,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli, depremin derinliğinin 4,2 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1931867598691418321

ART ARDA DEPREM OLDU

Bu depremden sonra saat 03.20'de 3,2 büyüklüğünde, 03.21'de de yine 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Kütahya'daki depremin 3,3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD diğer depremlerin büyüklüğünü ise sırasıyla 3 ve 3,1 olarak duyurduç