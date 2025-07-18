Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de küçük sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı deprem meydana geldi.

KÜTAHYA'DA 3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre; Kütahya Simav'da saat 04.16'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğinin 5,5 kilometre olarak kaydedildiğini duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1946018342399033663

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli'nin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Kütahya'daki depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD depremin 3 büyüklüğünde olduğunu açıklarken derinliğini ise 14,12 kilometre olarak bildirdi.