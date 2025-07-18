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 | Onur Kaya

Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

Son dakika haberi: Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin ilk verileri duyurdu.

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Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 04:38
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 04:38

kuşağında yer alan 'de küçük sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde gece yarısı deprem meydana geldi.

Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

KÜTAHYA'DA 3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nin aktardığı bilgilere göre; Kütahya Simav'da saat 04.16'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğinin 5,5 kilometre olarak kaydedildiğini duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1946018342399033663

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli'nin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () da Kütahya'daki depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD depremin 3 büyüklüğünde olduğunu açıklarken derinliğini ise 14,12 kilometre olarak bildirdi.

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ETİKETLER
#türkiye
#afad
#kandilli rasathanesi
#Deprem
#Kütаhyа
#Simаv
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