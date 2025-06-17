Kütahya'da peş peşe deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda deprem meydana geldiğini açıkladı.

KÜTAHYA SİMAV'DA DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Simav'da saat 03.44'te 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin derinliğinin 7 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1934779852919279618

BİR KEZ DAHA SALLANDI

AFAD, saat 03:48'de yine Simav ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu, bu depremin derinliğinin ise 7,03 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.

Ayrıca ilçede 2.9, 2.5, ve 2.4 büyüklüklerinde çok sayıda artçı da meydana geldi.