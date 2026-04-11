Kütahya'da korkutan deprem: AFAD verileri açıkladı

Kütahya'da saat 17.31'de deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Sarsıntı, İzmir, Manisa, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 18:23

merkez üssü olan 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 17.31'deki sarsıntının derinliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından () 9 kilometre olarak bildirildi. , İzmir gibi çevre iller de sarsıntıyı hissetti.

Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi.
Deprem, saat 17.31'de 9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının ardından 17.37 ve 17.42'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.
Kütahya Valisi Musa Işın, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirtti.
AFAD başta olmak üzere tüm kurumların ekipleri sahada tarama ve incelemelere başladı.
KÜTAHYA'DA PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Sarsıntının ardından 17.37 ve 17.42'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha kayıtlara geçti.

DEPREM SONRASI OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün, Simav ilçemiz Yemişli köyünde saat 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

