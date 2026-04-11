Kütahya'da korkutan deprem: AFAD verileri açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kütahya Simav merkez üssü olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.31'deki sarsıntının derinliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından (AFAD) 9 kilometre olarak bildirildi. Manisa, İzmir gibi çevre iller de sarsıntıyı hissetti.
Sarsıntının ardından 17.37 ve 17.42'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha kayıtlara geçti.
Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün, Simav ilçemiz Yemişli köyünde saat 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."