Kütahya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika: AFAD'tan alınan son verilere göre, Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD'tan alınan son verilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2025-06-10

Saat:13:15:21 TSİ

Enlem:39.23528 N Boylam:28.96778 E

Derinlik:7.71 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1932382012683223354

VALİ IŞIN TGRT HABER'DE...

Depremin ardından TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Kütahya Valisi Musa Işın, olumsuz bir durumun belirlenmediğini söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1932384026813190616