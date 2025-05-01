Kütahya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Osmaniye'de art arda meydana gelen depremlerin ardından bir sarsıntı da Kütahya Simav'da yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Simav'da saat 14.38 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 10.66 km olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yaşandı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1917908111416844376

KANDİLLİ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

Kütahya Simav'da meydana gelen depremle ilgili Kandilli'den de açıklama geldi. Açıklamada depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1917910381189620180

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...