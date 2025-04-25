Naci Görür gerilimin arttığı kilit noktayı açıkladı: Gözler o bölgeye çevrildi

Kütahya’da sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 3,9 büyüklüğündeki depremler büyük paniğe neden oldu. Okulların tatil edildiği depremlerin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken, bir deprem haberi de Kütahya'dan geldi. Simav merkezli 4,5 ve 3,9 büyüklüğündeki depremler büyük paniğe neden oldu. İlçede okullar tatil edildi, açıklamalar peş peşe geldi. Kütahya’daki depremler endişeleri artırırken, Prof.Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklama yaptı. Görür, bölgede gerilimin arttığını belirtti.

"BÖLGE GERİLİM ALTINDA"

Görür’ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında. Geçmiş olsun. Sevgiyle.

