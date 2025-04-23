Naci Görür o soruyu 'Kesinlikle yapmayın' diyerek cevapladı! 'Aksi halde...'

6.2'lik depremin korku ve paniği, pek çok vatandaşı evlerinden çıkarırken "Evlerimize girelim mi?" sorusu ortaya çıktı. Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara izlemeleri gereken yolu açıklayarak uyarıda bulundu.

Silivri ilçesinin merkez üssü olduğu saat 12.49'da meydana gelen 6.2'lik deprem ve ardından kaydedilen çok sayıda artçı deprem, bugün İstanbullulara büyük korku yaşattı.

VATANDAŞLAR EVLERDEN TOPLANMA ALANLARINA AKIN ETTİ

Paniğe kapılıp kendisini balkon ya da camdan atan pek çok vatandaş yaralanırken evlerinden çıkanlar tekrar girip girmeme konusunda tereddüde düştü. Yaşanan deprem sonrası "Büyük İstanbul depremi geliyor." yorumunda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, kendisine bu sorunun çokça sorulduğunu belirterek açıklama bulundu.

"ÇATLAK YARIK VARSA..."

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Görür "Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş." ifadelerini kullandıktan sonra şöyle devam etti:

"Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon , kirişlerden sesler geliyorsa girmryin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle."