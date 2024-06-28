Kütahya'da samanlık yangını! Ekipler olay yerinde
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 01:25 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 01:28
Kütahya'da bir samanlık yangını meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kütahya'nın Bölücek Mahallesi'ndeki samanlıktan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kütahya İtfaiyesi ekipleri alevlere müdahale etti.
HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Bu arada, samanlık çevresindeki ahırda bulunan hayvanlar mahalle sakinleri tarafından tahliye edildi.
YÜZLERCE SAMAN BALYASI YANDI
Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü, yangın ölen ya da yaralanan olmazken, yüzlerce saman balyası zarar gördü. Samanlık çevresindeki ahırda bulunan hayvanlar mahalle sakinleri tarafından taliye edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı