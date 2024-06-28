Kütahya'da samanlık yangını! Ekipler olay yerinde

28 Haziran 2024 01:25 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 01:28

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yandere bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yandere bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Bölücek Mahallesi'ndeki samanlıktan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kütahya İtfaiyesi ekipleri alevlere müdahale etti.

HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bu arada, samanlık çevresindeki ahırda bulunan hayvanlar mahalle sakinleri tarafından tahliye edildi.

YÜZLERCE SAMAN BALYASI YANDI

Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü, yangın ölen ya da yaralanan olmazken, yüzlerce saman balyası zarar gördü. Samanlık çevresindeki ahırda bulunan hayvanlar mahalle sakinleri tarafından taliye edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.