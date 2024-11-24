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Kuvvetli rüzgar sonrası deniz seferleri iptal oldu! İDO ve BUDO'dan peş peşe açıklamalar

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 08:36 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:09

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti. İşte detaylar ve iptal olan seferler...

Marmara Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli rüzgar​ ve yağış​, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal ettiklerini duyurdu.

İPTAL OLAN İDO SEFERİ

İDO’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün iptal edilen sefer:

15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ

BUDO ise yaptığı duyuruda, sabah saatlerinden itibaren aşağıdaki seferlerin iptal edildiğini bildirdi:

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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Kaynak: tgrthaber.com
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