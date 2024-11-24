Kuvvetli rüzgar sonrası deniz seferleri iptal oldu! İDO ve BUDO'dan peş peşe açıklamalar

24 Kasım 2024 08:36 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:09

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti. İşte detaylar ve iptal olan seferler...