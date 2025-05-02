Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı... Meteoroloji 16 ilde sarı alarm verdi! İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre 16 ile sarı kodlu alarm verilirken, kuvvetli sağanak ve rüzgar için uyarı yapıldı. 2 bölgede ise meydana gelecek toz taşınımı sebebi ile dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektiği vurgulandı.
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
16 il için sarı uyarı kodu verildi. Bu iller sırasıyla şöyle: Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Van, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari ve Bitlis.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 19°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 25°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 24°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı iç kesimleri ile Burdur ve Isparta'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 23°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir'in doğu, Kırıkkale'nin kuzey kesimlerinde ve Sivas çevrelerinde, akşam saatlerinde Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusu, Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Van ve Iğdır hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Ş.Urfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.