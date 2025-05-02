Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı... Meteoroloji 16 ilde sarı alarm verdi! İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre 16 ile sarı kodlu alarm verilirken, kuvvetli sağanak ve rüzgar için uyarı yapıldı. 2 bölgede ise meydana gelecek toz taşınımı sebebi ile dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı... Meteoroloji 16 ilde sarı alarm verdi! İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 07:15
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 07:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı... Meteoroloji 16 ilde sarı alarm verdi! İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu

AĞAÇ DEVRİLMESİNE, ÇATI UÇMASINA DİKKAT!

Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektiği vurgulandı.

Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı... Meteoroloji 16 ilde sarı alarm verdi! İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞECEK!

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı... Meteoroloji 16 ilde sarı alarm verdi! İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu

16 il için sarı uyarı kodu verildi. Bu iller sırasıyla şöyle: Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Van, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari ve Bitlis.

Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı... Meteoroloji 16 ilde sarı alarm verdi! İşte 2 Mayıs 2025 il il hava durumu

İŞTE 2 MAYIS İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C
Çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Çok bulutlu

EGE
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı iç kesimleri ile Burdur ve Isparta'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir'in doğu, Kırıkkale'nin kuzey kesimlerinde ve Sivas çevrelerinde, akşam saatlerinde Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusu, Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Van ve Iğdır hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Ş.Urfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fırtına 15 dakikada tozu dumana kattı: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü
ABD şiddetli fırtınaya teslim oldu! Ölüler var
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.