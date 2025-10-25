Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Özge Sönmez

Kuvvetli sağanak İstanbul'u fena vurdu! Vatan Caddesi'nde yol çöktü

İstanbul'da bastıran sağanak yağış nedeniyle Fatih'te Vatan Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Çukura düşmemek için manevra yapan bir taksi ise takla attı. Cadde üzerinde kaza olmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 09:30

Kentin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökmeye neden oldu. Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. idaresindeki taksi ters döndü.
İhbar üzerine belirtilen adrese , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli sağanak İstanbul'u fena vurdu! Vatan Caddesi'nde yol çöktü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekiplerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Çökmenin meydana geldiği cadde üzerinde başka kazaların olmaması için ekipler geniş aldı.

Kuvvetli sağanak İstanbul'u fena vurdu! Vatan Caddesi'nde yol çöktü

OTOMOBİL SUDA MAHSUR KALDI

Öte yandan, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı. Otomobiliyle suyun içerisinde bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kuvvetli sağanak İstanbul'u fena vurdu! Vatan Caddesi'nde yol çöktü
Pişkinliğin böylesi! Alkollüyken kaza yaptı, etrafa tehditler savurdu
İstanbul'u sağanak vurdu! İstiklal Caddesi göle döndü
#trafik kazası
#itfaiye
#ambulans
#çökme
#güvenlik önlemleri
#Saanak
#Gündem
