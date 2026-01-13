Menü Kapat
Kuyumcudan milyonluk vurgun! Altın ve paraları aldı, serbest bırakılınca kayboldu

Çanakkale'de bir kuyumcu müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle geri vermek üzere altın-para aldı. Müşterilerine geri ödeme yapamayan kuyumcu baba ve oğul gözaltına alındıktan sonra mahkemede serbest bırakıldı. Kuyumcu ve oğlu çıkarıldığı mahkemece serbest kaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Kuyumcudan milyonluk vurgun! Altın ve paraları aldı, serbest bırakılınca kayboldu
Çanakkale merkez Çarşı caddesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda 31 Aralık 2025 günü olay meydana geldi. Kuyumcu sahibi H.T.(56) ve oğlu M.T.(30), müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-para aldı.

Kuyumcudan milyonluk vurgun! Altın ve paraları aldı, serbest bırakılınca kayboldu

Kuyumcu kendisine emanet edilen altın veya parayı talep eden bir müşterisine geri ödeyememesi üzerine ortalık karıştı. Mağdur olan müşteri, kuyumcuya polis çağırarak durumu anlattı. Polisler H.T. ve oğlu M.T.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. Baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İddiaya göre, şahıslara mağdurlar yaklaşık bir haftadır ulaşamıyor ve İstanbul'a gittikleri belirtildi.

AVUKATTAN BASIN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Avukat Alper Yavuz Ajlan, "Çok sayıda mağdur, söz konusu işletmeye yüksek tutarlarda para teslim ettiklerini, buna karşılık vaat edilen altınların kendilerine teslim edilmediğini ve bedellerin iade edilmediğini beyan etmektedir. Bu beyanlar münferit olmayıp, çok sayıda kişiyi etkileyen, sistematik bir mağduriyete dönüşmüş durumdadır. Bu olaylar üzerine birçok mağdur tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Dosyaların soruşturma aşamasında olduğu bilinmektedir. Ancak gelinen noktada kamuoyunun ve mağdurların dikkatini çeken hususlar son derece vahimdir. Şüpheli kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulanmamıştır. Herhangi bir mal varlığına el koyma, ihtiyati tedbir veya tasarruf kısıtlaması kararı bulunmamaktadır. Ayrıca, mağdurların beyanlarına ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, şüpheli kişinin Çanakkale'de ikamet etmediği, İstanbul'a gittiği ve fiilen şehir değiştirdiği anlaşılmaktadır" dedi.

Kuyumcudan milyonluk vurgun! Altın ve paraları aldı, serbest bırakılınca kayboldu

YARGI MAKAMLARINA ÇAĞRI

Avukat Alper Yavuz Ajlan, şüphelilere karşı etkin bir tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak, "Ortada çok sayıda mağdur, iade edilmeyen yüksek meblağlar, kapatılan bir iş yeri, teslim edilmeyen altınlar varken, şüphelinin serbestçe hareket edebilmesi, mal varlığı üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmaması ve şehir değiştirmiş olmasına rağmen etkin koruyucu tedbirlerin uygulanmaması, mağdurlar açısından adaletin geciktiği ve etkisiz kaldığı yönünde ciddi bir endişe oluşturmaktadır. Etkin bir soruşturma, yalnızca dosya açmakla değil, delillerin korunması, mal varlığının güvence altına alınması, mağduriyetlerin büyümesini önleyecek önleyici tedbirlerin zamanında uygulanması ile mümkündür. Yargı makamlarına çağrımızdır. Mağdur sayısı, iddiaların ağırlığı ve olayların geldiği aşama dikkate alındığında, soruşturmanın gecikmeksizin derinleştirilmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin ciddiyetle değerlendirilmesi, aksi hâlde doğabilecek yeni ve telafisi imkânsız zararların sorumluluğunun yalnızca failde değil, etkin tedbir almayan sistemde de aranacağının unutulmaması gerekmektedir. Bizler bu sürecin yakın takipçisi olacağız. Mağduriyetler giderilene kadar, bu dosyanın görmezden gelinmesine veya zamana yayılmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuyumcudan milyonluk vurgun! Altın ve paraları aldı, serbest bırakılınca kayboldu
Mağdurlardan İbrahim Akıllı ise, "Daha önce ticaretimiz olmuştu. Para vermiştim. Paranın bir miktarını altına çevirmişti. Ama geri alamadım. Telefonları açmıyor, bir netice vermiyor. Bunları ödeyeceğine dair bir şey söylemiyor. Şu anda kendisi dolandırıcı durumuna düşmüş olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır dürüst esnaftı ama neden böyle yaptığını anlamadık. Telefonlarını ve iş yerini açmıyor. Ben de şikayetçi oldum. İşinin başına dönsün. Bu insanların paralarını ödemeye çalışsın" diye konuştu.

