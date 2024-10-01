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Kuyumcuların başına gelmeyen kalmadı: Düşük ayarla böyle dolandırıldılar!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 17:57 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:59

Edirne’de çok sayıda kuyumcu düşük ayarlı altınla dolandırıldı. Olayla ilgili 1’i kadın 2 şüpheli yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı…

Edirne​'de çok sayıda kuyumcuyu düşük ayarlı altın​ vererek dolandıran 1'i kadın 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. İddialara göre; İstanbul'dan Edirne'ye gelen 1'i kadın 2 şüpheli, kentte birçok kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandırdı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Düşük ayarlı altınları bozdurup para alan dolandırıcılar​, şehri terk edemeden Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kuyumcuların başına gelmeyen kalmadı: Düşük ayarla böyle dolandırıldılar! - 1. Resim

"AYIRT ETMEK İMKANSIZ"

Düşük ayarlı altın bozdurup kendisini dolandırdığını söyleyen Edirneli kuyumcu​ Rahmi Cömert, "40 yıllık kuyumcu esnafıyım bizi dolandırdıkları altınların düşük ayarlı olduğunu ayırt etmek imkansız. Kuyumcuların bulunduğu whatsapp grubuna gelen fotoğraflarla dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıları kısa sürede yakalayan polis​ ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ali 1 Ekim 2024 17:59

Vay be bu kadar kolay mı oluyormuş sanki insanlar böyle dolandırılabiliyorsa dikkat etmeliyiz

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