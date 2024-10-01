Kuyumcuların başına gelmeyen kalmadı: Düşük ayarla böyle dolandırıldılar!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Ekim 2024 17:57 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:59

Edirne’de çok sayıda kuyumcu düşük ayarlı altınla dolandırıldı. Olayla ilgili 1’i kadın 2 şüpheli yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı…