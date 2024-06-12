Kuzey Irak'ta teröristlere Mehmetçik pençesi!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 12:53 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:57
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk askeri, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar PKK ile mücadelesini sürdürüyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı 4 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ'
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kaynak: tgrthaber.com.tr