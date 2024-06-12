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Kuzey Irak'ta teröristlere Mehmetçik pençesi!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 12:53 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:57
Kuzey Irak&#039;ta teröristlere Mehmetçik pençesi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk askeri, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar PKK ile mücadelesini sürdürüyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı 4 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ'

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. 

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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