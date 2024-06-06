Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Son 1 haftada 59 terörist öldürüldü

06 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:30

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yeni bir açıklama geldi. Terörle mücadele konusuna değinilen açıklama, son 1 haftada 59 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 521’i Irak’ın, 630’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere öldürülen terörist sayısının 1.151’e ulaştığı aktarılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

MSB'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. 1.343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5.005’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58.292 olmuştur."

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

07 Ekim’den bu yana insanlık dışı saldırılarıyla 37 bin masum Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; her türlü yaşam hakkını ellerinden aldığı Filistin halkını açlığa mahkûm ederek topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanıksanmamalıdır. Uluslararası toplumun desteği ile Filistin’in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır.

Temennimiz, ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır. Ayrıca; 05 Haziran “Dünya Çevre Günü”nü bir kez daha kutluyor; çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması için iklim değişikliği ile mücadelenin ve “sıfır atık” hedefinin önemini tekrar vurguluyoruz. Bu konuda Bakanlık olarak sorumlu bir anlayışla yürüttüğümüz Sıfır Atık projesini de başarıyla uyguluyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı, DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı ile BAZNA Mühimmatlı Mini Dron’un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.