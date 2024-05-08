Kuzey Marmara Otoyolunda korkutan yangın!
Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 13:46 - Güncelleme : 08 May 2024 13:47
Pendik Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki bir minibüs alevlere teslim oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurna mevkiinde seyir halinde olan minibüsten dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden minibüs şoförü, yolun kenarında durarak araçtan indi. Aracın şoförü iner inmez alevler yükseldi. İhbar üzerine, Kuzey Marmara Otoyoluna itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, lüks minibüsün alev alev yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı