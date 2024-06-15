Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs devrildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Haziran 2024 04:34 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 04:56
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirler arası otobüsün devrilmesi sonucu 2 yolcu yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen şehirler arası otobüs, İstanbul yönüne seyir halindeyken Sultanbeyli ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 yolcu, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı