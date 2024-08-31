Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

31 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 11:40

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırla otomobil çarpıştı. Tırın çarptığı otomobilin kapısı koptu. Kopan kapıdan dışarı fırlayan kadın ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe Gişeleri geçince İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile yabancı plakalı tır yandan çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle arka sağ kapı koparken, sürücü M.S'nin eşi S.S. ise yola savruldu. Hafif ticari araç ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın S.S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hafif ticari araç sürücüsü M.S. ile tır şoförü T.A. yara almazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile S.S'nin memleketleri Ordu'dan fındık toplamaya gittikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.