Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık desteklemelerine ilişkin yeni düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Kuzu ve oğlak yetiştiricilerini ilgilendiren destekleme şartları güncellenirken 2026 yılı başvuru takvimi de gündeme geldi. Yetiştiriciler, başvuruların tamamlanmasının ardından destek ödemelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. İşte 2026 küçükbaş hayvan desteği başvuru ve ödeme takvimine ilişkin merak edilenler…

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK 2026?

2026 yılı küçükbaş hayvan desteği ödemeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz kesin bir ödeme tarihi açıklanmadı. Kuzu ve oğlak destekleme ödemelerinin başvuru, kayıt, icmal ve askı süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

Ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağına ilişkin duyurunun Bakanlık tarafından ayrıca paylaşılması gerekiyor. Bu nedenle yetiştiricilerin resmî açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

2026 KUZU VE OĞLAK DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığının duyurusuna göre 2026 yılı küçükbaş hayvancılık desteklemesi 1. dönem başvuruları 1 Eylül 2026 tarihinde başladı. Başvurular 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kuzu ve oğlak desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını üyesi oldukları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine yapmaları gerekiyor. Tarımsal örgüt bulunmayan illerde ise bireysel başvurular İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabiliyor.

Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar Bakanlığın resmî duyurusunda yer alıyor.

2026 KUZU VE OĞLAK DESTEĞİ NE KADAR?

2026 yılı kuzu ve oğlak temel desteği hayvan başına 430 TL olarak uygulanıyor. Temel desteğin yanı sıra belirli şartları karşılayan yetiştiriciler için ilave destekler de bulunuyor.

24 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle göçer sevk kontrol noktalarında doğan kuzu ve oğlaklar ile hastalıktan ari işletmelerde doğan dişi kuzular ve oğlaklar ilave destek kapsamına alındı.

KUZU VE OĞLAK DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Küçükbaş hayvan desteklemesinden yararlanacak kuzu ve oğlakların belirli koşulları karşılaması gerekiyor.

Buna göre hayvanların:

Destekleme takvim yılı içerisinde doğmuş olması,

Küpelenmiş olması,

TÜRKVET sistemine kayıtlı bulunması,

En az 120 gün yaşamış olması gerekiyor.

Ayrıca temel desteğe esas kuzu sayısı, yetiştiricinin 31 Aralık itibarıyla TÜRKVET kayıtlarında bulunan anaç koyun sayısının 1,5 katını aşamıyor. Oğlak desteğinde de aynı sınır anaç keçi sayısı üzerinden hesaplanıyor.

2026 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ ŞARTLARI DEĞİŞTİ

24 Kasım 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle küçükbaş hayvancılık desteklerinin kapsamı genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre destekleme takvim yılı içerisinde göçer sevk kontrol noktasında doğan tüm kuzu ve oğlaklara ilave destek verilecek. Ayrıca hastalıktan ari olarak tespit edilen işletmelerde doğan dişi kuzular ve oğlaklar da ilave destek kapsamına alındı.

Aile işletmeleri ile kadın ve genç yetiştiricilere yönelik ilave desteklerde ise dişi kuzu sayısı, temel desteğe esas kuzu sayısının yüzde 55'ini geçemeyecek. Hazırlanacak destekleme listelerinde dişi kuzulara öncelik verilecek.

Yeni tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

KUZU VE OĞLAK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Küçükbaş hayvan desteği ödemelerine ilişkin açıklamalar Tarım ve Orman Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Yetiştiriciler ayrıca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden başvuru ve ödeme süreçleri hakkında bilgi alabilecek.

Ödeme takvimi açıklandığında kuzu ve oğlak desteklerinin hesaplara yatırılacağı tarihler de netleşecek.

Resmî kaynaklar: Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 küçükbaş hayvancılık destekleme talimatı ve 1. dönem başvuru duyurusu.