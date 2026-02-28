KVKK'dan karar: Alışveriş öncesi sadece telefon numarası vermek yetmeyecek!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından getirilen yeni ilke kararı Resmi Gazete'nin 28 Şubat tarihli sayısında yayımlandı. Alışverişlerde indirim ve puan kazanmak için telefon numarası beyan edilmesinde sınırlama getirildi. ARtık sadece telefon numarasının verilmesi yetmeyecek.

Özetle

BAŞKASININ NUMARASI VERİLEBİLİYOR



Kurul, bu şekilde başkasının telefon numarasının kullanılarak kişinin haberi olmadan fatura düzenlenebildiğini ve yanlış veri işlenebildiğini tespit etti. Bu durumun ciddi bir veri güvenliği zafiyeti olduğu belirlenerek yeni bir ilke yayımlandı.

ARTIK ALIŞVERİŞLERDE SADECE NUMARA VERMEK YETMEYECEK



Artık alışverişlerde sadece telefon numarası ya da kart numarası söyleyerek işlem yapılması mümkün olmayacak. İşletmeler müşterinin o telefon numarasının sahibi olduğunu kanıtlayabilmesi için yeni bir mekanizma kurması gerekecek. Telefon numarasıyla alışveriş yapılması halinde müşteriden SMS ile gönderilen kod istenecek. Ya da müşteriler kasada QR gösterme yöntemini seçebilecekler.

İşletmeler bu ilkenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 6 ay içinde teknik düzenlemeleri yapmak zorunda olacak.