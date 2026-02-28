Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

KVKK'dan karar: Alışveriş öncesi sadece telefon numarası vermek yetmeyecek!

Alışverişlerde telefon numarası vererek indirim ve puan toplamaya yarayan sadakat kart uygulamalarında değişikliğe gidildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) özellikle başkasının telefon numarasının kullanılmasıyla veri güvenliğini sarsan uygulamaya son vermek için yeni bir ilke kararı yayımladı. Alışveriş öncesinde sadece telefon numarası verilmesi son bulacak. İşletmeler kişisel verilerin güvenliği için ek bir doğrulama getirmek zorunda olacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından getirilen yeni ilke kararı Resmi Gazete'nin 28 Şubat tarihli sayısında yayımlandı. Alışverişlerde indirim ve puan kazanmak için beyan edilmesinde sınırlama getirildi. ARtık sadece telefon numarasının verilmesi yetmeyecek.

HABERİN ÖZETİ

KVKK'dan karar: Alışveriş öncesi sadece telefon numarası vermek yetmeyecek!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, alışverişlerde indirim ve puan kazanmak için telefon numarası beyan edilmesiyle ilgili yeni bir ilke kararı yayımlayarak veri güvenliği zafiyetlerini gidermeyi amaçladı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yeni ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alışverişlerde indirim ve puan kazanmak için telefon numarası beyan edilmesinde sınırlama getirildi.
Artık sadece telefon numarası veya kart numarası söyleyerek işlem yapmak mümkün olmayacak.
İşletmeler, müşterinin telefon numarasının sahibi olduğunu kanıtlayabilmesi için yeni bir mekanizma kuracak.
Telefon numarasıyla alışveriş yapılması halinde müşteriden SMS ile gönderilen kod istenecek veya QR kod gösterme yöntemi seçilebilecek.
İşletmeler, bu ilkenin yayımlanmasının ardından 6 ay içinde teknik düzenlemeleri yapmak zorunda olacak.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
KVKK'dan karar: Alışveriş öncesi sadece telefon numarası vermek yetmeyecek!

BAŞKASININ NUMARASI VERİLEBİLİYOR

BAŞKASININ NUMARASI VERİLEBİLİYOR


Kurul, bu şekilde başkasının telefon numarasının kullanılarak kişinin haberi olmadan fatura düzenlenebildiğini ve yanlış veri işlenebildiğini tespit etti. Bu durumun ciddi bir veri güvenliği zafiyeti olduğu belirlenerek yeni bir ilke yayımlandı.

KVKK'dan karar: Alışveriş öncesi sadece telefon numarası vermek yetmeyecek!

ARTIK ALIŞVERİŞLERDE SADECE NUMARA VERMEK YETMEYECEK


Artık alışverişlerde sadece telefon numarası ya da kart numarası söyleyerek işlem yapılması mümkün olmayacak. İşletmeler müşterinin o telefon numarasının sahibi olduğunu kanıtlayabilmesi için yeni bir mekanizma kurması gerekecek. Telefon numarasıyla alışveriş yapılması halinde müşteriden SMS ile gönderilen kod istenecek. Ya da müşteriler kasada QR gösterme yöntemini seçebilecekler.
İşletmeler bu ilkenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 6 ay içinde teknik düzenlemeleri yapmak zorunda olacak.

KVKK'dan karar: Alışveriş öncesi sadece telefon numarası vermek yetmeyecek!
