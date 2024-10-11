KYK yurtları çevresinde denetim başlatıldı

11 Ekim 2024 03:43 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 03:57

Yurt genelinde KYK öğrenci yurtları çevresinde güvenlik sorunları şikayetleri sonrası denetimler sıklaştırıldı. Kırıkkale'de KYK çevresinde güvenlik ekipleri sorgulamaları gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde son dönemde artan kadına şiddet​ olayları sonrası üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtların etrafında da yaşanan bazı olaylar güvenlik​ güçlerini harekete geçirdi. Güvenlik güçleri, gece yarısına kadar özellikle yurda giden yollarda araçların denetimi yapıldı.

38 BİN ÖĞRENCİ YAŞIYOR

Kırıkkale​'nin Yahşihan ilçesinde, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 38 bin öğrencinin yaşadığı ilçede, trafik güvenliği ve asayişin sağlanması amacıyla polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şubesi ekipleri ile Motosikletli Yunus Timleri ve bekçiler tarafından yapılan denetimler, gece yarısına kadar devam etti. Öğrenci yurtlarının çevresinde de yapılan denetimlerle huzurun korunması ve muhtemel güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra yapılan trafik kontrollerinde sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi.