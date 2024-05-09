Lastiği patlayan yolcu uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 15:18 - Güncelleme : 09 May 2024 15:22
Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanına iniş yaparken lastiği patlayan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Corendon Havayollarına ait yolcu uçağının Gazipaşa-Alanya Havalimanına inişi sırasında lastiği patladı. Kısa süreli panik yaşanan uçakta iniş problemsiz tamamlanırken yolcular tahliye edildi. Uçak ise bakım için aprona alındı.
MEVCUT UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya’ya yönlendirilmiştir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı