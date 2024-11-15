Lastikçide yangın faciası: Alevler geceyi aydınlattı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 01:57 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 02:03
Hatay’da bir lastikçide yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesi Karşı Mahallesi’nde bulunan bir lastikçide yandın meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre bölgeye intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Hızla büyüyen yangında geceyi aydınlatan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken lastikçide maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı