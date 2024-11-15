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Lastikçide yangın faciası: Alevler geceyi aydınlattı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 01:57 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 02:03

Hatay’da bir lastikçide yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay​'ın Payas​ ilçesi Karşı Mahallesi’nde bulunan bir lastikçide yandın meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lastikçide yangın faciası: Alevler geceyi aydınlattı - 1. Resim

Kısa süre bölgeye intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Hızla büyüyen yangında geceyi aydınlatan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lastikçide yangın faciası: Alevler geceyi aydınlattı - 2. Resim

Yangında yaralanan olmazken lastikçide maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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