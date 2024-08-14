Levye ile öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı! Yaralı genç isyan etti

14 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:42

Bursa'da dehşete düşüren gürültü kavgası! 8 kişi pala ve sopalarla saldırdı

Bursa'da dehşete düşüren gürültü kavgası! 8 kişi pala ve sopalarla saldırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda; emlakçılık yapan 22 yaşındaki Egemen Sefa Erkan ile karşı apartmanda oturan S.B. arasında, gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.B., Egemen Sefa Erkan'ın evi sandığı komşusunun evine taş atarak camı kırdı. Aracının camının kırıldığını zannederek dışarı çıkan Egemen Sefa Erkan, sokakta S.B.'nin levyeli saldırısına uğradı.

Başına aldığı sert darbe sonucu ağır yaralanan Erkan, yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edilen genç, hastanenin beyin cerrahi servisinde tedavi edilerek kanaması durduruldu. Yaralı gencin hastanede tedavisi sürerken, şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

YARALI GENÇ İSYAN ETTİ

Olay sırasında levyeli saldırının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, saldırganın serbest kalmasına tepki gösteren yaralı genç, "Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" diyerek isyan etti.