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Levye ile öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı! Yaralı genç isyan etti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:42

Samsun'da sokak ortasından bir genci, levye ile öldüresiye darp eden şahıs serbest bırakıldı. Saldırı görüntüleri ortaya çıkarken hastanede tedavi gören genç, şahsın serbest bırakılmasına isyan etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda; emlakçılık yapan 22 yaşındaki Egemen Sefa Erkan ile karşı apartmanda oturan S.B. arasında, gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.B., Egemen Sefa Erkan'ın evi sandığı komşusunun evine taş atarak camı kırdı. Aracının camının kırıldığını zannederek dışarı çıkan Egemen Sefa Erkan, sokakta S.B.'nin levyeli saldırısına uğradı.

Başına aldığı sert darbe sonucu ağır yaralanan Erkan, yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Levye ile öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı! Yaralı genç isyan etti - 1. Resim

SERBEST BIRAKILDI

Kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edilen genç, hastanenin beyin cerrahi servisinde tedavi edilerek kanaması durduruldu. Yaralı gencin hastanede tedavisi sürerken, şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Levye ile öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı! Yaralı genç isyan etti - 2. Resim

YARALI GENÇ İSYAN ETTİ

Olay sırasında levyeli saldırının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, saldırganın serbest kalmasına tepki gösteren yaralı genç, "Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" diyerek isyan etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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