LGS sınavında ikinci skandal: Cevap anahtarı silindi, ek süre verilmedi

LGS sınavında Bursa’nın ardından bir skandal da İstanbul’da yaşandı. Eyüpsultan’daki bir okulda iki öğrencinin hem oturma düzeni hem de kitapçıkları karıştırıldı; sınav stresine zaman kaybı da eklenince çocuklar gözyaşları içinde salondan çıktı.

Bursa’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yaşanan karışıklığın bir benzeri bu kez İstanbul Eyüpsultan’da yaşandı. İddiaya göre, Cumhuriyet Ortaokulu’nda sınava giren iki öğrenci hem oturma düzenindeki hata hem de kitapçık-optik karışıklığı nedeniyle ciddi zaman kaybı yaşadı. Sınav görevlilerinin hatası yüzünden morali bozulan öğrenciler, ilk oturumdan ağlayarak çıktı.

ÖĞRENCİLERİN YERLERİ KARIŞTIRILDI

Veliler, yaşanan skandala karşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe vererek CİMER’e başvurdu ve çözüm talep etti. Sınava giren Beren Erdem ve Çağan Umut Çak isimli öğrencilerin yaşadığı mağduriyet, sınav görevlilerinin yanlış oturma düzeniyle başladı.

CEVAP ANAHTARLARI SİLİNMEYE ÇALIŞTI

Sınav başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra öğrencilerin yerlerinin karıştırıldığı fark edildi. Bunun üzerine öğrencilerin yerleri değiştirildi, ancak bu sırada yanlış kitapçık ve optik formlar da değiştirilmeye çalışıldı. Cevap anahtarları silinerek tekrar verilen kitapçıklarla sınava devam eden öğrenciler, zaman kaybı ve stres nedeniyle sınavı yetiştiremedi. Görevliler, durumla ilgili herhangi bir tutanak tutmazken öğrencilere ek süre de tanınmadı.

AİLELER TEPKİLİ

Beren Erdem’in annesi Nilay Uygur, “Çocuklarımız sınav başladığında hatalı yerlere oturtuluyor. 15-20 dakika sonra hatalı kitapçıklar fark edilip optikler siliniyor ama bu süreçte çocuklar hem vakit kaybediyor hem de psikolojik olarak çöküyor. Bursa’daki benzer olayda öğrencilere ek süre tanınırken, burada hiçbir şey yapılmadı. Emeklerimiz boşa gitti” diyerek yaşadıkları hayal kırıklığını anlattı.

Çağan Umut Çak’ın annesi Bahar Çak da benzer şekilde çocuğunun sınava büyük moral bozukluğuyla devam etmek zorunda kaldığını belirterek, “Oğlum bana sınav çıkışı ‘bitmiş’ bir halde geldi. İlk oturumda yaşanan kaosun ardından ikinci oturuma girdi ama verimli geçmedi. Yetkililer, artık yapacak bir şey olmadığını söyledi. Biz gereken tüm başvuruları yaptık, tek istediğimiz bu hatanın telafi edilmesi” dedi.