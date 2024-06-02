LGS sınavından çıkan öğrenci kazada yaralandı

02 Haziran 2024 15:38 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:38

Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

Gaziantep'te feci kaza! Kaldırımdaki yayaların arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep'te feci kaza! Kaldırımdaki yayaların arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de iki otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, Sevim K. idaresindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. hakimiyetindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı.

LGS'DEN ÇIKTI, YARALANDI

Kazada cipte bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Semanur A., ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.