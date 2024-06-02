LGS sınavından çıkan öğrenci kazada yaralandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 15:38 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:38
Düzce'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada LGS sınavından çıkan öğrenci yaralandı.
Düzce'de iki otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, Sevim K. idaresindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. hakimiyetindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı.
LGS'DEN ÇIKTI, YARALANDI
Kazada cipte bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Semanur A., ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı