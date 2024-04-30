Lisede zehirlenme şüphesi: 25 öğrenci hastanelik oldu

30 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:36

Ardahan merkezde bulunan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin pansiyonunda zehirlenme paniği yaşandı. Çok sayıda öğrenci mide bulantısı, ishal, karın ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ

Hastanede kan tahlili alınarak tedavileri gerçekleştirilen 25 öğrencinin tamamı taburcu edildikten sonra pansiyonlarına gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ardahan Valiliği konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada konunun yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2024 tarihinde ilimiz merkez Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrencimiz; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikâyetlerle öğretmenleri nezaretinde Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrencilerimizin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Pansiyonda öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmekte olup, konu yakından takip edilmektedir."