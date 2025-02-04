Liseli 2 öğrencinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişme! Gizli odada yakalandı!

04 Şubat 2025 15:06 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:24

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 24 Ekim 2022'de okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 lise öğrencisi öldürülmüş 14 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından katil zanlısı yakalanamamıştı. Polisin takibi sonucu katil zanlısı1 bucuk yıl sonra saklandığı gizli odada kıskıvrak yakalandı.

Şanlıurfa'da 2 liselinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada, lise öğrencileri 14 yaşındaki Ömer Faruk Çınar ile 16 yaşındaki Sümeyye Yeten hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, cinayet zanlısı, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının şüphelisi ve firarisi olan S.D. isimli şahsın yeri polis ekiplerince uzun uğraşlar sonucu tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan arama kararına bağlı olarak Özel Harekat Polisleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eve giren polisler, önce binadaki dairelerde cinayet zanlısı S.D.'yi bulamadı.

BİNA İÇİNDEKİ GİZLİ ODADA YAKALANDI

Ancak bina içerisinde yapılan detaylı arama sonucu merdiven boşluklarında betonarme ve briket arkasına kurulmuş tekerlekli düzenek fark eden polis ekibi, betonarme duvarı kırarak girdikleri odada, firari cinayet zanlısını yatar vaziyette saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.